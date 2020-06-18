2020-06-18T21:37:08+03:00
Политика

Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма

В статье для американского издания президент рассказал о ходе Второй мировой войны
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизмаПутин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизмаФото: REUTERS
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В своей статье для американского журнала National Interest российский президент Владимир Путин написал, что СССР и Красная Армия внесли основной вклад в разгром нацизма.

- Советский Союз и Красная Армия, что бы ни пытались доказать сегодня, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма. Это были герои, сражавшиеся до конца в окружении врага. Они освободили Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Они штурмовали Кенигсберг и Берлин.

Мы боремся за подлинную, не приукрашенную или побеленную правду о войне. Эта национальная, человеческая правда, жесткая, горькая и беспощадная, была передана нам писателями и поэтами, которые прошли через огонь и ад передних испытаний. Почитать ветеранов, которые сделали все возможное для Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью, - пишет Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что Россия будет твердо отстаивать правду, основываясь на документально подтвержденных исторических фактах.

- Мы будем и впредь быть честными и беспристрастными в отношении событий Второй мировой войны. Это включает крупномасштабный проект по созданию крупнейшей в России коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов об истории Второй мировой войны и довоенном периоде, - добавил президент РФ в своей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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