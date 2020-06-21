Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
Детские летние лагеря будут на начальном этапе принимать детей из тех регионов, где расположены сами, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".
Он также заявил, что в ведомстве надеются начать принимать детей из других регионов к августу.
- На начальном этапе центры будут принимать детей из регионов, в которых они сами располагаются. Надеемся к августу начнем принимать детей из других регионов. В этом плане очень важно организовать зелёные коридоры для безопасной перевозки детей, - рассказал Денис Грибов.
ИСТОЧНИК KP.RU