Учёные сообщили, что тяжесть течения коронавируса связана с группой крови

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:54:23+03:00

Исследование показало, кто больше остальных рискует при заражении COVID-19

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Группа крови может быть одним из основных факторов, определяющих степень тяжести течения болезни при заражении коронавирусом. Об этом сообщили учёные из Колумбийского университета США, исследователи в медучреждениях Китая и специалисты Мазандаранского медицинского университета Ирана.

- Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (вторая), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания — у носителей группы O (первой), - сообщается в результатах исследования на сайте препринтов медицинских исследований medRxiv.

Риск перенести заболевание тяжело для носителей третьей и четвёртой групп крови меньше, чем для второй, но выше, чем для первой.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, как влияет группа крови на степень тяжести заболевания, однако влияние группы крови не зависит от факторов риска, как возраст, ожирение или хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU