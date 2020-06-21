Испания открыла границы и готова принимать туристов

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:09:30+03:00

Власти страны отметили, что без ограничений приехать смогут только граждане ЕС и Шенгенской зоны

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Власти Испании объявили о том, что карантинные меры, длившиеся 99 дней, сняты. В связи с этим страна полностью открывает свои границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны. Условия въезда оказались очень лояльными. Они не предполагают 14 дневного карантина, который обязателен во многих других государствах мира.

Также с полуночи воскресенья по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

Однако, несмотря на такие меры, другие страны не согласились открыть границы с Испанией. Например, власти Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля, об этом в воскресение сообщил телеканал BFM.

Напомним, Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. В стране выявили, начиная с 14 марта, более 300 тыс. случаев заражения, из них 28 тыс. случаев оказались летальными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786139" frameborder="0"></iframe> Испания открывает свои границы для граждан Евросоюза после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU