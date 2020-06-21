2020-06-21T21:32:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В США раскритиковали призыв Трампа сократить число тестов на коронавирус

Диагностику заболевания назвали одним из главных средств борьбы с пандемией
Ксения АНУФРИЕВА
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В США раскритиковали призыв Трампа сократить число тестов на коронавирусВ США раскритиковали призыв Трампа сократить число тестов на коронавирусФото: REUTERS
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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси раскритиковала предложение президента страны Дональда Трампа о снижении количества тестов для диагностики коронавирусной инфекции на фоне возрастающего числе зараженных. Об этом говорится в заявлении органа власти, распространенном 21 июня.

- Диагностика с помощь тестов, отслеживание зараженных, их лечение и обеспечение социального дистанцирования – это единственные имеющиеся у нас способы противодействия пандемии коронавируса. А президент Трамп в это время поручает администрации сократить количество тестов, которые спасают жизни американцев, - возмутилась Нэнси Пелоси.

О своем абсурдном предложении американский президента рассказал во время вчерашнего предвыборного митинга в Оклахоме перед толпой зрителей. Он объяснил, что на территории Штатов уже провели более 25 миллионов тестов среди населения, и в шутливом тоне добавил, что поручил снизить число тестов, чтобы выявлять поменьше случаев заражения.

Спикер Палаты представителей Конгресса отметила, что президента таким образом попытается скрыть уровень заболеваемости инфекцией в стране накануне выборов.

На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 2,26 миллиона случаев инфицирования. Более 119 тысяч человек в стране умерли от заболевания и осложнений после него. Кроме того, шесть членов предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа заразились коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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