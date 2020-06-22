2020-06-22T00:50:18+03:00
Политика

Политолог не увидел «происков» США или России в политических протестах в Белоруссии

Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал происходящее в республике
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Политолог и журналист Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда»Политолог и журналист Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Политолог и журналист Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве) прокомментировал начавшиеся в преддверии президентских выборов политические протесты в Белоруссии.

«Происков американских властей (в этих событиях) я не вижу, наших тоже. Хотя, может быть, нам надо было и устроить их, для того чтобы гарантировать свои связи с Белоруссией в будущем. В независимости от того, кто там окажется у власти. Но этих происков нет, мы поставили на то, что Лукашенко сохранит свой пост.

Мы (наше государство) считаем, что всегда нужно поддерживать только действующую власть и не иметь никаких дел с оппозицией. Сейчас мы однозначно ставим на Лукашенко не имея никаких запасных вариантов», - поделился своим мнением эксперт.

«Разговоры, что все подпутывается извне, мне кажутся глубоко неправильными и иногда даже глупыми. Это все равно, что считать: Советский Союз развалился из-за происков ЦРУ», - подытожил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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