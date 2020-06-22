2020-06-22T09:26:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 136 тысяч

За последние сутки выздоровели 1 114 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеЕще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 114 человек, всего число вылечившихся пациентов достигло 136 670 человек, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Накануне число выздоровевших составило 1 007, а новых заражённых в городе выявили меньше тысячи - впервые с 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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