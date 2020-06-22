В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 136 тысяч

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:26:09+03:00

Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки выздоровели 1 114 человек

Изменить размер текста: A A

В Москве за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 114 человек, всего число вылечившихся пациентов достигло 136 670 человек, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Накануне число выздоровевших составило 1 007, а новых заражённых в городе выявили меньше тысячи - впервые с 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU