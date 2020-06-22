В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
За последние сутки число жертв коронавируса в России составило 95 человек, а общее число погибших за всё время пандемии в стране достигло 8 206 человек.
За минувшие сутки у 7 600 человек подтвердился диагноз коронавируса. Выздоровели 4 705 пациентов. Общее число случаев заражения достигло 592 тысяч, а вылечившихся - 344 тысяч.
У 32,5% среди новых заражённых не было симптомов вируса, им провели тест из-за контакта с заражённым.
Новые заболевшие зарегистрированы в 83 регионах из 85.
Сайт KP.ru сообщал, что, по словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, разрабатываемая сотрудниками Центра вакцина обеспечит пациента иммунитетом от коронавируса на срок около двух лет или даже дольше.
Директор НИЦ уточнил: прививку будут делать дважды, при этом один и тот же ген вводится на разных носителях, "что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени".
ИСТОЧНИК KP.RU