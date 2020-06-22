Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:05:06+03:00

По делу «Седьмой студии» гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По делу «Седьмой студии» гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима. Также режиссеру придется выплатить штраф на сумму 800 тыс. рублей. Прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела. Ущерб, принесенный обвиняемыми составил 128,9 миллионов рублей. Доказательством служат фиктивные договора с обнальными конторами.

Для Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых — Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — по 4 года.

Ранее подсудимые много раз заявляли, что подписи на бумагах поддельные.

Напомним, что Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», обвиняются в похищении большой часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Мещанский суд рассматривает дело с ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU