2020-06-22T15:47:12+03:00
Происшествия

Наводнение в Турции: погибли пять человек

Cпасатели продолжают поиски одного человека, пропавшего без вести
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наводнение в Турции: погибли пять человекНаводнение в Турции: погибли пять человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Проливные дожди в провинции Бурса на северо-западе Турции привели к наводнению, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили местные власти в понедельник, 22 июня.

Уточняется, что женщина-инвалид и четверо членов одной семьи, в том числе ребенок, погибли в результате схода селя в районе Кестель провинции Бурса.

На данный момент спасатели продолжают поиски одного человека, который пропал без вести. В поисковых работах принимают участие 257 человек, из которых 134 являются сотрудниками жандармерии. В район стихийного бедствия прибыл глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, который руководит работами по ликвидации последствий наводнения.

Наводнение принесло значительный ущерб инфраструктуре района, в результате селя повреждены автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24