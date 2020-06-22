Коронавирус обнаружили у 16 членов экипажа российского судна в порту Пусана

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:44:30+03:00

С носителями инфекции контактировали около 160 человек

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В понедельник, 22 июня, коронавирусная инфекция была подтверждена у 16 членов экипажа российского судна, пришвартованного в порту южнокорейского Пусана

Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города и профсоюз работников морских перевозок, с носителями коронавирусной инфекции контактировали около 160 членов профессионального союза, а также других работников порта, которые поднимались на судно для разгрузки и ремонта.

Отмечается, что контактирующие с заболевшими были в экстренном порядке изолированы в отдельном помещении. Согласно заявлению профсоюза, плотно контактировали с заразившимися 34 человека. В силу характера работ медицинские маски они не носили.

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 7 600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 473 случая (32,5%) не имеют клинических проявлений болезни. Таким образом Всего в стране выявлено 592 280 заразившихся COVID-19 в 85 регионах.

Кроме того, за сутки зафиксировано 95 летальных случаев, а за весь период в России от коронавируса скончались 8 206 человек. Выздоровели 344 416 человек, из них 4 705 за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU