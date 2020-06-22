Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:32:43+03:00

Согласно материалам дела, Петр Верзилов в грубой форме нецензурно ругался у входа на станцию метро «Красносельская»

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Мещанский суд Москвы признал издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петра Верзилова виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде 15 суток заключение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Верзилова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка")», - передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно материалам дела, вечером минувшего воскресенье, 21 июня, Петр Верзилов в грубой форме нецензурно ругался у входа на станцию метро «Красносельская» и в 500 метрах от ОВД «Красносельский», где его ранее допрашивали.

В тот же день следователи допросили его как свидетеля по делу об «Организации массовых беспорядков» и «Применения насилия в отношении представителя власти». Петр Верзилов отказался давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU