Посол России в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Афганистану
В понедельник, 22 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провел встречу со специальным представителем госдепартамента США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Дипломаты обсудили ситуацию в стране и пути ее урегулирования, а также борьбу с международным терроризмом, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.
«Посол России Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом. Подчеркнута важность координации подходов по Афганистану. Отдельное внимание было уделено борьбе с международным терроризмом», - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном на странице российского посольства в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 20 июня, в в афганской провинции Дайкунди боевики захватили в заложники 53 человека, в том числе несколько женщин и детей. После переговоров с участием местных старейшин террористы отпустили часть своих пленников.
ИСТОЧНИК KP.RU