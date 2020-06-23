2020-06-23T06:59:46+03:00
Политика

Трамп: Торговая сделка с Китаем не расторгнута

Президент США опроверг слова своего советника по торговле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп опроверг слова своего советника о том, что американо-китайская сделка расторгнута.

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения!» - написал глава Белого дома в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил журналистам, что президент США решил расторгнуть сделку с Пекином из-за коронавируса, в пандемии которого якобы виноваты власти КНР. Наварро утверждал, что соглашение расторгнуто.

Между тем, в ответ на просьбу телеканала Fox News прокомментировать это странное заявление Наварро, госсекретарь США Майкл Помпео попытался убедить американцев в том, что Трамп не позволит Китаю нанести какой-либо ущерб Штатам.

«Наш президент понимает, что китайская компартия работает над тем, чтобы причинить вред и поставить под угрозу США. Президент Трамп не позволит этого сделать и не позволит, чтобы это продолжалось», - сказал Помпео.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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