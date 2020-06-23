23 Июнь 2020 2020-06-23T09:54:08+03:00

Медики призвали не отказываться от прививки от гриппа по время пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

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Вакцина от обычного грипп не может защитить человеческий организм от коронавируса, однако не следует отказываться от прививок от гриппа во время пандемии. В случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение заболевания, рассказали эксперты в области здравоохранения в интервью ТАСС.

- Прививки от грипп также очень важны. Мы планируем, что максимальное количество жителей России получит вакцины от данного вируса в этом сезоне. Сейчас это особенно важно, ведь вероятно, что циркулировать будут и грипп, и коронавируса, поэтому обязательна вакцинация для взрослых и детей, как обычно, - заявила глава лаборатории векторных вакцин НИИ гриппа имени Смородинцева Марина Стукова.

По словам врача, сейчас нет данных о том, насколько уязвимее к коронавирусу делают людей сезонные заболевания, поскольку инфекция изучена не до конца.

- Как правило, социркуляцию двух вирусов мы встречаем каждый сезон. Так как уже есть эффективная и безопасная вакцина от гриппа, прививаться надо обязательно, - добавила Стукова.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев сообщил, что сведение о снижении иммунитета вакциной от гриппа также нет.

- Не знаю, сильно ли прививка от гриппа вредит реакции организма на коронавирус. Но, по крайней мере, от гриппа никуда не деться, он есть и в этом году. От гриппа все равно придется защищаться, так же, как и от коронавируса, - заметил специалист.

Мнение о том, что вакцинация от гриппа обязательна даже на фоне пандемии коронавируса, поддержали глава кафедры инфекционных болезней лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. Он выразил уверенность, что прививать население от гриппа в стране начнут уже грядущей осенью.

Ранее сайт kp.ru писал, что для массовой вакцинации от коронавируса в России необходимо выпустить 70 миллионов доз препарата. Академик Гинцбург сообщил, что вакцину от COVID-19 будут вводить гражданам дважды, а свое действие она будет сохранять пару лет.

ИСТОЧНИК KP.RU