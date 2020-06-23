2020-06-23T18:08:11+03:00
Экономика

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент призвал распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Путин предложил расширить программу льготной ипотекиПутин предложил расширить программу льготной ипотекиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.

- Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн, - сказал Путин в ходе своего обращения.

Он добавил, что политика ЦБ по снижению ключевой ставки является последовательной. Президент напомнил, что снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом.

- Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. А для граждан - более доступные займы на покупку нового жилья

Ранее президент принял решение продлить выплаты медицинским работникам на июль и август. По его словам, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"