Американцы отправят вертолет на Марс

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:18:44+03:00

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На Марсе американские ученые проведут необычный эксперимент. Этим летом, 20 июля НАСА планирует направить к красной планете экспериментальный вертолет, чтобы исследовать ее поверхность еще более детально. Эту космическую миссию специалисты назвали «Настойчивость». Такого в истории космических исследований еще не было. Аппарат пролетит через разреженную атмосферу Марса и сделает снимки красной планеты с высоты 100 тыс.фунтов Эксперты отмечают, что такая высота не доступна вертолетам на Земле, но из-за низкой плотности атмосферы на Марсе это возможно. Относительно Земли ее плотность составляет 1/100.

Задача вертолета увидеть поверхность планеты с высоты птичьего полета. Если это удастся, то маленький вертолет Ingenuity, откроет новый путь исследователям, а также позволит в будущем увидеть и другие миры Солнечной системы, сообщает издание The New York Times.

«Я скажу вам, то, что меня больше всего радует - это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир», - сказал Джим Бриденстайн, администратор НАСА на конференции, посвященной проекту.

Напомним, что до 1997 года все космические корабли, отправленные на поверхность Марса, были стационарными. Но в 1997 году миссия Pathfinder включала нечто революционное для НАСА: робот на колесах. Этот марсоход был размером с небольшой шкаф для хранения документов. За его успехом последовали две удачные отправки роверов размером с гольф-кары, Spirit и Opportunity, которые прибыли на Марс в 2004 году, а затем Curiosity, размером с автомобиль, в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU