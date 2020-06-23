2020-06-23T20:38:41+03:00
Общество

Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу

По словам защиты, на родственников повиляла трагедией, которая произошла с двоюродным братом Сергея Захарова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей ЗахаровСергей ЗахаровФото: соцсети
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Адвокат Александр Добровинский объяснил частое появление на телевидении семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, по вине актера Михаила Ефремова. По словам защиты, на родственников повиляла трагедией, которая произошла с двоюродным братом погибшего.

Добровинский рассказал, что в 1998 года Виктор Венедиктов, двоюродный брат Сергея Захарова, попал в аварию, когда со встречной полосы выскочивший автомобиль. Через семь дней мужчина скончался в больнице, а виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, «по неизвестным причинам избежал наказания». После гибели Виктора остались жена и 14-летняя дочь.

«Эта трагедия оставила страшный след в памяти семьи Захаровых — Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать всё возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась», - рассказал адвокат в беседе с RT

Напомним, ранее Добровинский сообщил, что родные Захаровва не намерены брать деньги, а в качестве наказания будут считать справедливым тот срок, который назовет прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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