2020-06-23T22:14:46+03:00
Политика

Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим

В Сирии отражают воздушную атаку в небе над провинциями Сувейда и Дейр-эз-зор
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы ХмеймимРоссийские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы ХмеймимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 22 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата около российской авиабазы Хмеймим. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», - сообщил руководитель российского Центра.

Щербицкий уточнил, что российские средства противовоздушной обороны выявили беспилотные летательные аппараты около 22:30, когда беспилотники приближались к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия.

Он добавил, что пострадавших или материального ущерба российской базе Хмеймим не нанесли.

Гостелевидение Сирии сообщило, что ПВО страны на данный момент отражает воздушную атаку в небе над провинциями Сувейда и Дейр-эз-зор

ИСТОЧНИК KP.RU

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