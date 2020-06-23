2020-06-23T23:48:20+03:00
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Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке

Директор по проектной работе Экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о том, чего не хватает современным ЮИДовцам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение Юных инспекторов дорожного движения - это в первую очередь инициатива педагогических работниковДвижение Юных инспекторов дорожного движения - это в первую очередь инициатива педагогических работниковФото: фотохроника ТАСС.
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Директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» напомнила слушателям, что Движение Юных инспекторов дорожного движения - это в первую очередь инициатива педагогических работников, которая нуждается в федеральной поддержке.

По словам специалиста, сейчас по всей стране насчитывается более 30 тысяч отрядов, в которых занимаются свыше четырехсот тысяч детей. Это одно из самых массовых детских движений в нашей стране, подчеркнула Валентина Кульбицкая.

«Наши отряды нуждаются в поддержке федерального центра, переработке, разработке и реструктуризации... Очень многие педагоги говорят, что не хватает материальной базы. Жизнь меняется, меняются методики обучения детей. Вторая проблема - оплата работы педагогов», - сказала Валентина Кульбицкая в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Она добавила, что все эти проблемы можно увидеть с позиции педагогов. Если посмотреть со стороны родителей и ребенка - их еще больше.

Движение Юных инспекторов дорожного движения - это в первую очередь инициатива педагогических работников, которая нуждается в федеральной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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