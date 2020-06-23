Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:39:58+03:00

Разговор состоялся в рамках программы «Россия в движения» с Натальей Агре и Антоном Челышевым

Светлана Архипова в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на вопросы ведущих и слушателей

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В отряды юных инспекторов дорожного движения приводят даже маленьких детей - первоклашек, хотя программа рассчитана на ребят старше 8 лет. Все дело в том, что работы в рамках этой секции ведется очень интересно. По словам руководителя отряда ЮИД города Ельца Липецкой области Светланы Архиповой, все ее воспитанники идут в ногу со временем.

Однако есть то, что привлекает ребят больше всего.

«Многие дети хотят быть похожими на работников Госавтоинспекции... Больше всего их привлекает форма ЮИД, потому что она дисциплинирует. Родители тоже это видят», - сказала руководитель отряда в беседе с ведущими программы «Россия в движения» на радио «Комсомольская правда» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Она добавила, что многие родители хотят сделать своих детей частью движения, поскольку видят достижения других воспитанников.

«Мы участвуем во многих соревнованиях, конкурсах. Знание ПДД и полученные навыки мы демонстрировали и на чемпионате Европы. Это очень многих родителей привлекает - что дети куда-то поехали, заняли призовое место. Задаются вопросом - как они этого достигли. И с этого начинаются первые уроки», - подчеркнула Светлана Архипова.

Потом родители уже могут не бояться отпускать детей одних в школу. В отрядах учат ребят уметь вести себя в любой дорожной ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786650" frameborder="0"></iframe> В отрядах ЮИД детей учат вести себя правильно в любой дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU