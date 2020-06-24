Лукашенко прибыл в Москву на торжественный Парад Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T00:29:22+03:00

В столицу России также прибыли президенты Абхазии, Казахстана, Молдавии, Сербии и Узбекистана

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на юбилейный Парад Победы.

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в российской столице состоятся 24 июня. Участие в них глава Республики примет вместе со своими сыновьями, пишет ТАСС со ссылкой на посольство Белоруссии в Москве.

- Президент Лукашенко уже прибыл в Москву, - рассказали в диппредставительстве.

Также сообщается, что во время визита у Лукашенко будет возможность переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Темой их беседы станут вопросы двусторонних отношений. Главы двух стран, как правило, регулярно встречаются лично, однако в последние месяцы из-за пандемии коронавируса были внесены коррективы в привычный ход вещей.

К слову, президент Белоруссии не единственный, кто прибыл в Россию на Парад. В российскую столицу уже прибыли президенты Абхазии, Казахстана, Молдавии, Сербии и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU