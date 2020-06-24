2020-06-24T03:07:05+03:00
Здоровье

Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия

Британские медики предсказали эпидемию "пухляшей" на планете
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Британские ученые установили связь между ожирением и работой человеческого мозга. Из-за лишнего веса возрастает опасность развития старческого слабоумия.

Сообщается, что ожирение повышает вероятность развития такого рода проблем на 30% и более. Об этом сообщила пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL) со ссылкой на статью в International Journal of Epidemiology.

- Деменция станет одной из самых больших проблем для человечества в текущем столетии, одной из главных угроз для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения и исследования показали, что нарастающая эпидемия ожирения может негативно повлиять на ситуацию с распространением старческого слабоумия, - заявил Эндрю Степто, профессор UCL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия
Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде Победы
Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина
"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком
В Москве задержали около 30 человек во время рейда по борьбе с оргпреступностью
Twitter признал пост Трампа оскорбительным
Лукашенко прибыл в Москву на торжественный Парад Победы
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда
Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
США намерены построить АЭС в Польше
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников
Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения
«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК
«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона
Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17