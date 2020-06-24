Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия

24 Июнь 2020 2020-06-24T03:07:05+03:00

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Британские ученые установили связь между ожирением и работой человеческого мозга. Из-за лишнего веса возрастает опасность развития старческого слабоумия.

Сообщается, что ожирение повышает вероятность развития такого рода проблем на 30% и более. Об этом сообщила пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL) со ссылкой на статью в International Journal of Epidemiology.

- Деменция станет одной из самых больших проблем для человечества в текущем столетии, одной из главных угроз для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения и исследования показали, что нарастающая эпидемия ожирения может негативно повлиять на ситуацию с распространением старческого слабоумия, - заявил Эндрю Степто, профессор UCL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU