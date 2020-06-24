2020-06-24T06:17:52+03:00
В мире

Болтон предположил, что Трамп пытался использовать власти Украины

Американский лидер якобы намеревался задействовать украинскую сторону в своих политических целях
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп использовал свои возможности для того, чтобы добиться от украинской стороны расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена. Об этом заявил бывший помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

- Исходя из моих наблюдений, Трамп использовал на Украине полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям, - заявил бывший помощник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

Также по словам Болтона, что действующего президента Соединенных Штатов не нужно было подвергать импичменту.

- Я имею ввиду лишь то, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента. Однако демократы, добиваясь импичмента Дональда, взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали свои узкополитические цели, - добавил Болтон.

Ранее сайт kp.ru писал, что Помпео обвинил Болтона во лжи и назвал предателем, который нанес ущерб своей стране, нарушив свои священные доверительные отношения с ее народом. Его книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" вызывает бурные обсуждения и споры о ее содержании, из-за чего выпуск несколько раз затягивался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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