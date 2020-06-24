В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:01:52+03:00

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Самара стала одним из городов, где 24 июня прошел Парад Победы в 2020 году. К сожалению, на трибунах не смогли присутствовать ветераны, но за происходящим каждый из них мог наблюдать по телевизору. А гостями Парада стали медики, волонтеры, соцработники – бойцы невидимого фронта и те, кто был на передовой пандемии коронавируса. Впрочем, один ветеран в этот день на Параде присутствовал. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин прошел всю войну до Берлина, брал Рейхстаг и по дороге потушил горящий танк.

- Рад тому, что живу в Самаре! Радуюсь успехам нашей области, нашей родной земли. С каждым годом Самара становится краше, благоустроенней. Поздравляю всех земляков с великим праздником Победы! Будем и впредь радоваться процветанию Самарской области! – поздравил он земляков с великим праздником.

Всего по площади в Самаре в этот день прошли 23 парадных расчета, новейшие образцы вооружения, например, реактивная система залпового огня Торнадо – Г. Эти образцы впервые оказались на площади. А возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34 со знаменем Победы. По небу пролетели истребители и вертолеты, а исторический ПО-2 кружил над зрителями и разбрасывал листовки.

С праздником горожан поздравил и губернатор Дмитрий Азаров.

- Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту всё необходимое. В этом единстве и заключается несокрушимая сила нашего народа, - сказал он. И подчеркнул, что каждый из нас помнит подвиг куйбышевцев, то, что они сделали для Победы.

- В области работали 12 заводов авиационной промышленности, 11 предприятий по выпуску вооружения и боеприпасов. За время войны в «запасной столице» были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Именно тогда город Куйбышев, а ныне Самара, стал «Городом трудовой доблести, - подчеркнул глава региона. Он уточнил, что та гордость, которую мы испытываем за предков, это основа нашего генетического кода. А наша Победа – часть национальной идентичности.

- Именно поэтому положение о защите исторической правды, почитании памяти защитников Отечества предлагается закрепить в Основном законе страны – Конституции России, – добавил Дмитрий Азаров.

А вечером в Самаре прогремит салют. Он начнется после 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU