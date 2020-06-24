2020-06-24T12:01:52+03:00
Общество

В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза

24 июня по площади Куйбышева прошли парадные расчеты и военная техника в честь 75-летия Победы
Поделиться:
Дмитрий Азаров напомнил о том, что гордиться Победой — это основа нашей идентичности.Дмитрий Азаров напомнил о том, что гордиться Победой — это основа нашей идентичности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самара стала одним из городов, где 24 июня прошел Парад Победы в 2020 году. К сожалению, на трибунах не смогли присутствовать ветераны, но за происходящим каждый из них мог наблюдать по телевизору. А гостями Парада стали медики, волонтеры, соцработники – бойцы невидимого фронта и те, кто был на передовой пандемии коронавируса. Впрочем, один ветеран в этот день на Параде присутствовал. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин прошел всю войну до Берлина, брал Рейхстаг и по дороге потушил горящий танк.

- Рад тому, что живу в Самаре! Радуюсь успехам нашей области, нашей родной земли. С каждым годом Самара становится краше, благоустроенней. Поздравляю всех земляков с великим праздником Победы! Будем и впредь радоваться процветанию Самарской области! – поздравил он земляков с великим праздником.

Всего по площади в Самаре в этот день прошли 23 парадных расчета, новейшие образцы вооружения, например, реактивная система залпового огня Торнадо – Г. Эти образцы впервые оказались на площади. А возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34 со знаменем Победы. По небу пролетели истребители и вертолеты, а исторический ПО-2 кружил над зрителями и разбрасывал листовки.

С праздником горожан поздравил и губернатор Дмитрий Азаров.

- Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту всё необходимое. В этом единстве и заключается несокрушимая сила нашего народа, - сказал он. И подчеркнул, что каждый из нас помнит подвиг куйбышевцев, то, что они сделали для Победы.

- В области работали 12 заводов авиационной промышленности, 11 предприятий по выпуску вооружения и боеприпасов. За время войны в «запасной столице» были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Именно тогда город Куйбышев, а ныне Самара, стал «Городом трудовой доблести, - подчеркнул глава региона. Он уточнил, что та гордость, которую мы испытываем за предков, это основа нашего генетического кода. А наша Победа – часть национальной идентичности.

- Именно поэтому положение о защите исторической правды, почитании памяти защитников Отечества предлагается закрепить в Основном законе страны – Конституции России, – добавил Дмитрий Азаров.

А вечером в Самаре прогремит салют. Он начнется после 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО