Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль
По словам Мурашко, в первую очередь снижение заболеваемости происходит в Москве
Михаил Мурашко заявил, что в России идёт на убыль заболеваемость коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве уже идёт на убыль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он призвал россиян продолжать соблюдать меры предосторожности и отметил, что статистика заражений остаётся высокой в четырёх российских регионах.
- Всплеск в России уже идёт на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости, - отметил глава Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU