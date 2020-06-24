Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:27:41+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал наручные часы, которые ранее ему подарил президент России Владимир Путин.

«Это мы когда были в Нормандии, на открытии Второго фронта. Я был в составе делегации. И он вручил мне. Вот, от президента», - передает RT слова ветерана ВОВ.

Владимир Куц снял наручные часы и показал их поближе. На задней стороне циферблата можно увидеть гравировку – «от президента России».

Владимир Терентьевич Куц остался единственным живым из тех солдат, которые воевали и в советской, и в американской армии. Ветеран ВОВ удостоен множества наград, в том числе и американской медали «Пурпурное сердце».

Напомним, в среду, 24 июня, прошел Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время своего обращения к гражданам и гостям торжественного Парада российский лидер заявил, что советский народ в ходе сражений смог одолеть страшное, тотальное зло. Позже на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов, единение государства и за победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786835" frameborder="0"></iframe> Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU