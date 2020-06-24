Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Апелляционный суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство Минюста США и обязал прекратить дело бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Соответствующее решение опубликовано в базе данных суда.
«Федеральному суду предписано удовлетворить ходатайство правительства о прекращении дела», - говорится в соответствующем документе.
Ранее разведка США рассекретила документы по экс-советнику американского лидера, но в открытый доступ не выложены. Согласно представленной информации, документы касаются разговоров Флинна с тогдашним послом России в Штатах Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Дональда Трампа президентом.
Перехвачены американской разведкой разговоры привели к предположениям о «сговоре» главы Белого дома с Москвой, которые позже не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Флинн, в свою очередь, попал под суд и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах, но позже от признания вины отказался, а Минюст США попросил суд прекратить дело против экс-помощника президента.
ИСТОЧНИК KP.RU