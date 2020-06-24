2020-06-24T18:15:33+03:00
Экономика

В гильдии риелторов прогнозируют всплеск спроса на недвижимость

По оценке Центробанка, в мае средняя ставка по ипотеке в стране обновила исторический минимум
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Риелторы прогнозируют всплеск спроса на жилье в РоссииРиелторы прогнозируют всплеск спроса на жилье в РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Российской гильдии риелторов спрогнозировали рост интереса покупателей к объектам недвижимости. Вице-президент гильдии Олег Самойлов уверен, что совсем скоро ситуация на рынке недвижимости начнет стабилизироваться.

В пользу этого говорят сразу несколько факторов: в мае ставки по ипотеке достигли исторического минимума – 7,4% годовых и, по оценкам ЦБ, продолжат снижаться.

Ослабление ограничительных мер по коронавирусу выведет на рынок тех, кто планировал покупку до начала пандемии, но потом отложил сделку. В настоящий момент продажи постепенно возвращаются к докризисному уровню, отмечают риелторы.

- За два месяца самоизоляции накопился отложенный спрос. Смягчение мер вместе с государственным стимулированием и снижением ключевой ставки Центробанка позволят рынку недвижимости быстро восстановиться, - комментирует RT Самойлов.

Действия регулятора по снижению ключевой ставки, а она и так опустилась до минимума – 4,5%, позволят удешевить кредитные продукты.

- Учитывая расширение программы льготной ипотеки и возможное снижение ключевой ставки ЦБ до 4% годовых, средняя ставка по ипотеке может снизиться и до 6% годовых к концу года, - прогнозирует вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее президент России предложил расширить программу льготной ипотеки. Теперь она затронет жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн рублей, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Провокация на пороге дома»: Китай выступил против планов США по размещению ракет
Цена нефти Brent опустилась до 40,87 доллара за баррель
В гильдии риелторов прогнозируют всплеск спроса на недвижимость
Врач назвал самую опасную обувь летом
Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал
"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны
Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы
Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах
Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров
Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина
Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%
Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета
Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики
Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана