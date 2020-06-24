Google введет автоматическое удаление истории местоположений

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:02:44+03:00

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Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года. Об изменениях в политике хранения данных пользователей сообщается в блоге корпорации.

«Это означает, что ваши данные об активности будут автоматически и непрерывно удаляться спустя 18 месяцев, а не храниться до тех пор, пока вы не решите их удалить», - поясняет компания, и тут же уточняет, что эти настройки всегда можно отключить или изменить опцию автоматического удаления.

Google заявляет, что разрабатывая свою продукцию ориентируется на три принципа: ответственное отношение к данным пользователей, обеспечение их безопасности данных и контроля. По словам разработчиков компании продукты должны хранить информацию по мере их полизы.

«Мы считаем, что наши продукты должны хранить вашу информацию до тех пор, пока она вам полезна. Чтобы вы смогли найти любимые места в Google Картах или получать правильные рекомендации в YouTube», - говорится в сообщении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU