Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, сообщили в NASA

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:36:28+03:00

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Корабль Crew Dragon, доставивший на Международную космическую станцию двоих астронавтов NASA в мае, вернется на Землю вместе с астронавтами в начале августа вернется на Землю в начале августа. Об этом сообщил руководитель программы коммерческих полетов NASA Стивен Стича.

«Мы планируем возвращение в начале августа … самое раннее – 2 августа», - предаёт РИА Новости слова руководителя программы коммерческих полетов.

Стивен Стича уточняет, что точная дата возвращение корабля зависит от загруженности астронавтов на МКС, в том числе их плановый график выходов в открытый космос для технического обслуживания космической станции.

Напомним, 30 мая произошел запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Это стал с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж Crew Dragon в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена зашел на борт.

ИСТОЧНИК KP.RU