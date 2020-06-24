Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, сообщили в NASA
Корабль Crew Dragon, доставивший на Международную космическую станцию двоих астронавтов NASA в мае, вернется на Землю вместе с астронавтами в начале августа вернется на Землю в начале августа. Об этом сообщил руководитель программы коммерческих полетов NASA Стивен Стича.
«Мы планируем возвращение в начале августа … самое раннее – 2 августа», - предаёт РИА Новости слова руководителя программы коммерческих полетов.
Стивен Стича уточняет, что точная дата возвращение корабля зависит от загруженности астронавтов на МКС, в том числе их плановый график выходов в открытый космос для технического обслуживания космической станции.
Напомним, 30 мая произошел запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Это стал с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж Crew Dragon в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена зашел на борт.
ИСТОЧНИК KP.RU