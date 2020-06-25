2020-06-25T01:39:05+03:00
Наука

Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос

Российский космонавт с коллегой из NASA Даглас Хёрли будут контролировать замену трех старых водородно-никелевых батарей с помощью дистанционного манипулятора
Юлия КЕКОВА
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Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космосКосмонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космосФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Даглас Хёрли будут контролировать ход операций по замене трех старых водородно-никелевых батарей. Процесс будет проходить с помощью дистанционного манипулятора.

Сообщается, что выхода в космос с Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен. Об этом сообщила на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне руководитель программы выхода в космос NASA Эллисон Болинджер. Трансляция мероприятия шла на сайте космического ведомства США.

- Хёрли и Вагнер будут контролировать работу дистанционного манипулятора во время операции, а также следить за работой видеокамер на скафандрах астронавтов, - пояснила Болинджер.

Также по ее словам, выход в космос должен состояться в 07:35 по времени Восточного побережья США (14:35 мск) из шлюза Quest. Время для выполнения поставленных задач составит около семи часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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