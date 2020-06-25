Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос
Российский космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Даглас Хёрли будут контролировать ход операций по замене трех старых водородно-никелевых батарей. Процесс будет проходить с помощью дистанционного манипулятора.
Сообщается, что выхода в космос с Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен. Об этом сообщила на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне руководитель программы выхода в космос NASA Эллисон Болинджер. Трансляция мероприятия шла на сайте космического ведомства США.
- Хёрли и Вагнер будут контролировать работу дистанционного манипулятора во время операции, а также следить за работой видеокамер на скафандрах астронавтов, - пояснила Болинджер.
Также по ее словам, выход в космос должен состояться в 07:35 по времени Восточного побережья США (14:35 мск) из шлюза Quest. Время для выполнения поставленных задач составит около семи часов.
ИСТОЧНИК KP.RU