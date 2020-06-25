Макрон планирует провести с Путиным переговоры в видеоформате
Обсуждение важных вопросов запланировано на 26 июня
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение важных вопросов глав государств в формате видеоконференции запланировано на 26 июня.
Сообщается, что руководители стран рассмотрят "обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризисов, в частности, на Украине". Об этом сообщил в среду Елисейский дворец.
ИСТОЧНИК KP.RU