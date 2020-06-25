Как правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмер
Летом, особенно в сильную жару, многие считают, что пользоваться духами лучше не стоит - аромат может легко превратиться в приторный запах, который не только надоест его носителю, но и будет вызывать недопонимание со стороны окружающих.
Парфюмер Жанна Гладкова раскрыла, как можно правильно пользоваться духами в жаркую погоду. По мнению эксперта, нужно соблюдать всего несколько простых правил.
Так, например, любой аромат должен создавать комфортные условия: в жару давать ощущение прохлады, а зимой - тепла. Летом запахи должны казаться легкие, прозрачные и ненавязчивыми. Об этом специалист рассказала в интервью радио Sputnik.
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ИСТОЧНИК KP.RU