2020-06-25T03:14:05+03:00
Общество

Как правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмер

Эксперт раскрыла секреты, как не отказываться от духов летом
Юлия КЕКОВА
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Как правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмерКак правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмерФото: Мария ЛЕНЦ
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Летом, особенно в сильную жару, многие считают, что пользоваться духами лучше не стоит - аромат может легко превратиться в приторный запах, который не только надоест его носителю, но и будет вызывать недопонимание со стороны окружающих.

Парфюмер Жанна Гладкова раскрыла, как можно правильно пользоваться духами в жаркую погоду. По мнению эксперта, нужно соблюдать всего несколько простых правил.

Так, например, любой аромат должен создавать комфортные условия: в жару давать ощущение прохлады, а зимой - тепла. Летом запахи должны казаться легкие, прозрачные и ненавязчивыми. Об этом специалист рассказала в интервью радио Sputnik.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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