Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Городской автобус в четверг, 25 июня, упал с автомобильного моста в столице Польши Варшаве. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще примерно 20 получили травмы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель варшавской Государственной пожарной охраны Михал Конопка.
- Городской автобус, упавший сегодня с моста, состоял из двух частей: передняя часть упала с виадука, а задняя осталась наверху. В инциденте пострадали около 20 пассажиров, два человека погибли, - сообщил он.
Происшествие случилось на автомобильном мосту Грота-Ровецкого, на месте в настоящее время работают сотрудники аварийно-спасательной службы города, врачи и полицейские. Сообщается, что во время движения в общественном транспорте находилось примерно 40 человек. Специалисты устанавливают причины аварии, а медики оказывают помощь пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU