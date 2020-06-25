2020-06-25T15:49:53+03:00
Общество

Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре

Продолжить путь не получается из-за ситуации с коронавирусом
Елена АКИМОВА
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Оля, Вера, Виктор и Валерия ВоробьевыОля, Вера, Виктор и Валерия ВоробьевыФото: Личный архив героя публикации
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Больше двух месяцев семья из Санкт-Петербурга не может вернуться домой, Алексей Воробьев, его супруга Вера и дочка Оля живут у берегов Сингапура. Лодка держала курс в Малайзию, но пришлось прервать маршрут из-за ситуации с коронавирусом. Отправиться в путь пока невозможно, а в начале июля заканчивается последнее продление виз.

- С нами были сын с невестой, они хотели пожениться здесь, но браки регистрируют только обладателям резидентских виз. Поэтому ребята улетели через Минск в Россию и сейчас сидят на карантине на даче под Санкт-Петербургом, - рассказал Алексей сайту mk.ru.

Пока россияне думают, что делать дальше. К тому же имеются проблемы с яхтой, и они пока не решены.

- У меня сейчас на верфи в Словении скопилось довольно много оплаченных запчастей, в том числе, новый парус. В салоне треснуло стекло, его надо менять, но специалист с верфи, которому мы готовы оплатить билет, не может к нам попасть, потому что границы закрыты, - говорит мужчина.

Россияне рассказывают, что постепенно жизнь в Сингапуре возвращается в привычное русло. Пока люди ходят в масках, но уже можно посещать рестораны, спортзалы и гулять в парках. Везде нужно предъявлять QR-код, его сканируют с телефонов.

-У нас система не работала, потому что мы не местные. Везде показывали паспорт. Если вдруг у кого-то найдут коронавирус, то можно будет отследить контакты. Только на рынках овощи и фрукты можно купить анонимно, - отмечает россиянин.

Если в ближайшее время у путешественников не выйдет продлить сингапурскую визу, то они планируют попросить помощи в российском консульстве.

А когда все закончится, мечтают отправиться на Аляску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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