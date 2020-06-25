2020-06-25T22:29:21+03:00
Умные вещи

Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077

В ролике разработчики показали игровой процесс и персонажей истории
Ксения АНУФРИЕВА
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Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Фото: кадр игры из трейлераПоявился новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Фото: кадр игры из трейлера
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Польская компания-разработчик видеоигр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077, которую ждут геймеры по всему миру. Трейлер опубликовали в четверг, 25 июня, на официальном YouTube-канале проекта.

Разработчики предупредили, что ролик основан только на прологе видеоигры и не содержит спойлеров. В трейлере показали игровой процесс, геймплей и окружение Cyberpunk, затронули некоторые моменты истории и действующих персонажей сюжета.

Cyberpunk 2077 – ролевая компьютерная игра, выход которой, судя по данным из последнего трейлера, ожидается 19 ноября текущего года. Впервые проект, созданный по мотивам настольной ролевой игры, был представлен восемь лет назад. Студия CD Projekt RED известна в первую очередь как создатель серии видеоигр "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077.Разработчики предупредили, что ролик основан только на прологе видеоигры и не содержит спойлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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