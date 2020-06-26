2020-06-26T01:07:33+03:00
Политика

Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи

Элла Памфилова объяснила, что голос нарушителей засчитывать не будут
Роман ГОЛОВАНОВ
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Элла Памфилова объяснила, что голос нарушителей засчитывать не будутЭлла Памфилова объяснила, что голос нарушителей засчитывать не будутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал с журналистом Павлом Лобковым. Он заявил, что смог проголосовать по поправкам в Конституцию два раза: дистанционно и на участке. Памфилова это опровергла.

- Скажем так, он еще не проголосовал. Он просто зарегистрировался на электронное голосование, - сказала она. - Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, все равно его бы вычислили. Потому что у нас идет идентификация. Электронное, дистанционное голосование, мы не стали его именно поэтому распространять на другие регионы, мы ограничились Москвой и Нижегородской областью, потому что еще система не готова в масштабах России. И действительно, там могут быть и сбои, и разного рода… Ну, новое это дело. Но в данном случае мы подстраховались, именно исходя из того, что некоторые недобросовестные люди специально или в виде провокации, или из других целей могут этим воспользоваться.

Глава Центризбиркома объяснила: чтобы избежать нарушений, электронное голосование ограничено, включая 30-е число.

- Для того, чтобы когда эти списки уже закрыты, когда проверяют, кто проголосовал электронно, и тогда через ГАС «Выборы» смотрим, кто за это время, за эти дни, с 25-го по 30-е, проголосовал традиционным образом. И если есть совпадения, то опечатывается ящик для голосования, составляется акт. А человек может получить серьезное административное наказание в виде штрафа. То есть, как говорится, нет худа без добра. Это не проверка на прочность системы. Его бы все равно вычислили. И все равно его голос был бы не засчитан, - отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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