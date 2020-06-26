2020-06-26T06:27:12+03:00
Звезды

Робот впервые исполнит главную роль в фильме

"Создание" по имени Эрика в отличии от людей-актеров не восприимчива к коронавирусу
Юлия КЕКОВА
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Робот впервые исполнит главную роль в фильмеРобот впервые исполнит главную роль в фильмеФото: REUTERS
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Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика впервые в истории кино исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике "b".

Сообщается, что создателями "актрисы" стали ученые Хироси Исигуро и Кохей Огава. В сюжет фильма ляжет история о исследователе, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. Но, в какой-то момент он понимает, что от его трудов будет больше зла, чем пользы.

Герой будет помогать Эрике, которую, согласно сценарию, он же и разработал, сбежать из лаборатории, пишет THR.

- По сравнению с реальными актерами, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам, конечно, пришлось потрудиться и моделировать все ее движения и эмоции, чтобы развить ее как персонажа кинокартины, - рассказал продюсер проекта Сэма Хозе. К слову, у робота есть и другая не менее важная сторона - "создание", в отличии от живых людей не восприимчива к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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