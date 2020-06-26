"Я не соблюдал никакой самоизоляции": писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на карантине

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:33:57+03:00

По словам публициста, во время ограничительного режима он работал и разъезжал по всей стране

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Известный писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на самоизоляции. Несмотря на карантин, дома он фактически не сидел.

- Я не изолировался. Я не соблюдал никакой самоизоляции. Мы всё это время работали, открыли 60 центров волонтерских по всей стране. Я разъезжал по всей стране, имея для этого все законные основания, всё оформив – пропуска и все остальное, - рассказал Прилепин в интервью kp.ru.

Он также добавил, что сейчас фактически не занимается музыкой. По словам Прилепина, в статусе политика ему не очень хочется выходить на сцену и петь. Но не исключено, что через пару лет одно другому мешать уже не будет.

-У меня есть такой друг, его зовут Эмир Кустурица. Для Сербии он не просто великий режиссер. И это не мешает ему быть одним из основных персонажей (а может быть, главным персонажем) сербского народа, в каком-то смысле политиком, идеологом и петь и плясать, - добавил Прилепин.

Напомним, Захар Прилепин является известным российским писателем и публицистом. Помимо этого он знаменит своей общественно-политической деятельностью. Прилепин является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, а также председателем партии «За правду».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787240" frameborder="0"></iframe> Захар Прилепин: недра народу никто не вернет.Известный писатель и политик Захар Прилепин на горячей линии по поправкам в КонституциюВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU