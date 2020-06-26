Видео гигантской песчаной бури из Сахары сняли очевидцы в Мексике

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:18:24+03:00

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Огромное облако песка и пыли из африканской Сахары преодолело более восьми тысяч километров через Атлантический океан, достигло западного континента и накрыло Мексику. За несколько минут застило непроглядным темно-коричневым облаком, буря скрыла солнце и обрушилась на жилые мексиканские кварталы. Видео со смертельным природным явление в пятницу, 26 июня, показали очевидцы.

Видимость в кварталах, на которые обрушилась песчаная буря из Сахары, стала практически нулевой, местные жители могут дышать только через специальные средства защиты. Власти страны порекомендовали гражданам не выходить из домов без крайней необходимости. В особой группе риска оказались люди, зараженные коронавирусом или страдающие от пневмонии и астмы.

Под ударом оказалась не только Мексика, но и некоторые американские штаты, погода начинает портиться в Северной Каролине, Флориде и Техасе. Из-за бури и мощного ветра в отдельных регионах могут возникнуть смерчи и ураганы.

Смертельно опасные погодные условия накануне наблюдались в индийской штате Бихар, где вчера из-за сильной грозы в результате ударов молний погибли 83 человека. В ближайшие дни из-за ливней в стране возможные сильнейшие наводнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787289" frameborder="0"></iframe> Мексику накрыла сильнейшая за полвека песчаная буря из Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU