2020-06-26T18:08:19+03:00
Общество

В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»

Основа ИНТЦ - развитая сеть расположенных в Обнинске уникальных производственных и научно-исследовательских центров
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Владислав Шапша обратил внимание, что ИНТЦ — «один из четырех проектов, которые поддерживает Правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики. Фото: правительство Калужской областиВладислав Шапша обратил внимание, что ИНТЦ — «один из четырех проектов, которые поддерживает Правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики. Фото: правительство Калужской области
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26 июня в Обнинске глава области Владислав Шапша принял участие в совещании по вопросам создания и развития в Калужской области Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов.

На базе ИНТЦ в Калужской области может быть создан первый российский проект Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) с ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину и новые неэнергетические технологии, локализацией исследовательских центров, шоурумов дивизионов Госкопорации «Росатом» и её международных партнеров.

В ходе совещания обсуждалось текущее состояние проекта. Речь в частности шла о проектах Госкорпорации «Росатом» и инновационных проектах Калужской области, предлагаемых к реализации на площадке ИНТЦ. Рассматривались перспективы развития образовательной экосистемы Обнинска: ИНТЦ-университет-город.

Владислав Шапша назвал проект создания Инновационного научно-технологического центра в Обнинске важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач - сбережение здоровья граждан: «Это один из четырех проектов, которые поддерживает Правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики».

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