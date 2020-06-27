Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет

27 Июнь 2020 2020-06-27T02:05:41+03:00

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Министерство труда не поддержало идею включить в список семей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, семьи с подростками в возрасте 16 и 17 лет. Об этом сообщила автор инициативы увеличить возрастной диапазон получателей такой помощи, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она рассказала, что получила множество обращений с просьбой распространить единовременные выплаты и на детей до 18 лет, детский омбудсмен направила в правительство письмо с таким предложением.

«Наше обращение было передано в курирующее ведомство – в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение», - приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба.

Анна Кузнецова отметила, что аргументы ведомства связаны «с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет», и они «нас, конечно, устроить не могут».

«Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», - сказала она, добавив, что в Совфеде и Госдуме идею поддержали, а в некоторых регионах на местном уровне учредили выплаты на детей с 16 до 18 лет.

Например, как писал сайт kp.ru, такое решение приняли в Крыму, где могут подать заявку родители или опекуны несовершеннолетних, родившихся с 30 июня 2002 по 10 мая 2004 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU