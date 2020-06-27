Житель Прикарпатья отдал Зеленскому свои сапоги

27 Июнь 2020 2020-06-27T03:21:38+03:00

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Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область один из местных жителей отдал ему свои сапоги, чтобы глава государства смог пройти по грязи.

В пятницу, 26 июня, лидер Незалежной посетил Прикарпатье, чтобы оценить последствия сильных наводнений в регионе, однако в селе Ланчин президентский кортеж застрял на размытой ливнями дороге. Сам же Зеленский не смог выйти из машины, поскольку был обут в явно неподходящие для прогулки по грязи ботинки, а ему нужно было осмотреть окрестности. Тогда один из охранников обратился за помощью к местным жит елям, и присутствовавший при этом мужчина отдал президенту свои резиновые сапоги, пишет газета «Известия».

С начала недели на западе Украины идут сильные дожди, которые вызвали подтопления, самая тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где из-за непогоды погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU