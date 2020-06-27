2020-06-27T07:56:40+03:00
Общество

Кардиолог рассказал, какие растительные добавки помогут перенести жару

Врач напомнил, что безопасной является разница в 5 градусов между температурой на улице и в помещении
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кардиолог рассказал, как улучшить самочувствие при "погодной пиле" и перенести жаруКардиолог рассказал, как улучшить самочувствие при "погодной пиле" и перенести жаруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков, рассказал, что "погодная пила" может стать причиной плохого самочувствия из-за быстрой смены влажности, давления, магнитной активности и температуры.

Он также рассказал, что при таких погодных условиях тем, кто принимает лекарства, необходимо строго соблюдать рекомендации врача по их приёму. Также Беленков сообщил в интервью радио Sputnik, что метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены.

- Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин - гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены, - уточнил кардиолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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