2020-06-27T11:12:39+03:00
Спорт

Футбольный клуб "Динамо" раскрыл, сыграет ли против ЦСКА основным составом

Сообщение появилось в клубном твиттере "бело-голубых"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты "Динамо" сыграют 27 июня против ЦСКА.Футболисты "Динамо" сыграют 27 июня против ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из главных вопросов, ответ на который ждали болельщики футбольного клуба "Динамо" (Москва) перед игрой против ЦСКА - сыграет ли сильнейшим составом столичная команда. Все дело в том, что у некоторых игроков диагностировали коронавирус и в целях безопасности неделю назад игру с "Краснодаром" пришлось перенести. И вот в день игры 24 тура чемпионата России появилось официальное сообщение:

- Играем основой! - написали в клубном твитере футбольного клуба "Динамо" (Москва).

Матч двух столичных клубов "ЦСКА" и "Динамо" пройдет в субботу, 27 июня. Он состоится на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что на данный момент ЦСКА с 36 очками идет на 5 месте в турнирной таблице. А вот "Динамо" при 30 баллах и одной игре в запасе - на седьмой строчке в таблице Премьер-Лиги к 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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