Россия и Турция обсуждают возобновление туризма

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:29:10+03:00

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Турция многое сделала многое ради безопасности туристических объектов. Москва и Анкара обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

- Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми, - рассказал дипломат агентству "Анадолу".

Посол Ерхов также отметил, что профильные ведомства России и Турции в постоянном контакте изучают вопрос возобновления сообщения.

Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры о развитии туризма. МВД Турции сообщило о планах по восстановлению регулярного авиасообщения с Россией 15 июля, но ожидает решения второй стороны.

Сайт KP.ru публиковал список стран, которые планируют открыть свои курорты для граждан России летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU