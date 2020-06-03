Когда откроют границы: Список стран, готовых пускать туристов уже летом-2020

Лето началось, а курортный сезон пока нет. Российским отпускникам сложно попасть даже на отечественные пляжи – на Черном море всех приезжих ждет обязательный 14-дневный карантин.

С отдыхом на зарубежных курортах тоже вопрос. Точнее, два. Когда Россия снова разрешит международные авиарейсы? И когда откроются границы? Причем с обеих сторон – и наши, и каждой из любимых нашими путешественниками стран.

С российской стороны ответов пока нет, есть только прогнозы: топ-менеджеры авиакомпаний ждут возобновления авиасообщения в середине июля или в августе.

А из солнечных стран приходит все больше оптимистичных новостей. Карантины потихоньку снимают, снова начинают работать отели, рестораны, музеи, открываются границы. Правда, не для всех и не сразу.

“КП”составила список стран, готовых открыть границы для туристов – или уже сделавших это.

Важно!

Практически все границы не распахивают, а скорее приоткрывают: пускают лишь граждан определенных стран или с массой условий (тем же карантином, например). Россиян, к сожалению, в числе первых гостей не ждут – наша статистика по коронавирусу не способствует.

ИТАЛИЯ

Италия 3 июня открывает границы для граждан ЕС. “Наша позиция, наша надежда – в том, чтобы российские туристы с 15 июня смогли вернуться в Италию. Очевидно, что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться со сложностями, чтобы вернуться домой. Поэтому я надеюсь, что уже с 15 июня будет принято решение снова открыть границы в обе стороны, и смогут возобновиться регулярные рейсы между нашими странами”, - обрисовал перспективы посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Он пообещал, что справок об отсутствии коронавируса не будут требовать ни при получении визы, ни при въезде на Апеннины.

ХОРВАТИЯ

- Хорватия уже открылась для гостей! А с 15 июня откроется и для туристов из стран, не входящих в ЕС. Работают пляжи, рестораны, национальные парки. Карантин не нужен! Ждем только самолетов, - приятно удивил Райко Ружичка, глава представительства Хорватского туристического сообщества в России.

Хорватия уже открылась для гостей! А с 15 июня откроется и для туристов из стран, не входящих в ЕСФото: REUTERS

КИПР

Уже 9 июня средиземноморский остров примет первые самолеты с иностранными туристами, пока лишь гражданами 13 стран. С 20 июня Кипр откроется для гостей еще из семи государств. Нас ни в одном из списков нет. “В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня”, - обнадеживают в МИД РФ. А замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос надеется, что россияне прилетят в июле.

ТУНИС

В средиземноморской стране отели открываются уже 4 июня, а границы – 27 июня, сообщили в офисе по туризму Туниса в РФ.

ИСПАНИЯ

С 1 июля Испания ждет иностранных путешественников, громко объявил премьер-министр страны корриды и сангрии Педро Санчес. И призвал уже сейчас планировать поездки и бронировать отели – и туристы откликнулись, испанские курорты уже радуются первым заказам.

Еще одна идея: Covid-free, то есть “безкоронавирусные” авиарейсы. Новый протокол безопасных полетов разрабатывает Всемирная туристская организация, а тестировать его будут на Канарских островах. Первый в мире “свободный от коронавируса” самолет полетит из Мадрида на Тенерифе опять же в июле.

С 1 июля Испания ждет иностранных путешественниковФото: REUTERS

Испания планирует полностью выйти из карантина 21 июня. На пляжах уже загорают и купаются, на террасах ресторанов сидят люди, 6 июня открывается музей Прадо в Мадриде, начали работать многие магазины.

ГРЕЦИЯ

С 15 июня Греция готова принять путешественников из 29 стран, причем самолеты из-за рубежа будут прилетать только в аэропорты Афин и Салоников. России в списке нет. Расширить его планируют 1 июля – возможно, тогда станет ясно, стоит ли мечтать о пляжах Крита и Родоса. Часть отелей Эллады уже открыта, все гостиницы заработают с 15 июня. Паромы между материковой частью и островами снова курсируют.

- Мы смело можем утверждать, что Греция безопасна и ждет российских туристов. Сроки? Чем скорее, тем лучше. Но вопрос открытия границ зависит не только от нас, но и от российских властей. Сейчас изучаем все способы облегчения процедуры выдачи виз, - говорит Татьяна Поспергелис из Греческой национальной туристической организации.

Карантина для пибывающих в Греции нет, но путешественников предупреждают, что в аэропорту возможно выборочное тестирование на коронавирус.

С 15 июня Греция готова принять путешественников из 29 странФото: REUTERS

ДОМИНИКАНА

С 5 июля карибские пляжи снова ждут иностранных отдыхающих. “Туризм сможет возобновиться 5 июля. Министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия заявил, что республика будет готова принимать туристов, и вопрос путешествий далее будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран”, - говорят в министерстве туризма Доминиканы. Пока же отели, пляжи, рестораны закрыты.

ТУРЦИЯ

В самой популярной у россиян курортной стране только что возобновились внутренние рейсы и открылись аэропорты. Снова ждут покупателей и посетителей отели и пляжи, музеи и рынки, заповедники и кафе, хотя, конечно, везде введены новые санитарные нормы.

С 10 июня планируются первые международные рейсы. Отпускников из России в Турции ждут с 15 июля – во всяком случае, такие прогнозы у Министерства культуры и туризма Турции.

“Мы хотим, чтобы туристы из России и Германии могли прилететь в нашу страну на чартерах, даже если регулярное авиасообщение еще не откроется. Мы работаем над этим. Путешественники смогут отдохнуть и безопасно вернуться домой", - раскрыл карты министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует турецкое информагентство Anadolu. Любителей “ол инклюзивов” Антальи и Фетхие такая идея наверняка устроит.

СЛОВАКИЯ

- Можно предположить, что российские туристы смогут приехать в Словакию в конце июля, - поделилась своим прогнозом Любица Алушицова, директор словацкого представительства по туризму в России и СНГ. Об этом же говорят и планы российских авиакомпании – они открыли продажи билетов из Москвы в Братиславу на конец июля – начало августа.

БОЛГАРИЯ

С 1 июня черноморская страна открыла свои границы для граждан 29 стран. Но не для россиян – по причине сложной эпидемиологической обстановки в России. Списки желанных гостей будут обновлять по мере улучшения ситуации с коронавирусом, уточнили в Министерстве туризма Болгарии.

Первые отели на Солнечном Берегу ив Албене уже работают, к 19 июня откроется большая часть гостиниц.

ЧЕРНОГОРИЯ

С первого дня лета Черногория открыла границы для путешественников из 130 стран, без карантинов и без тестов на коронавирус. Увы, России в списке желанных гостей нет. Критерий у Института общественного здравоохранения Черногории простой: если в стране меньше 25 случаев Covid-19 на 100 тысяч населения – пожалуйста, приезжайте. Если больше – простите, придется подождать. Отели и пляжи на Адриатике работают уже с середины мая.

ФРАНЦИЯ

Со 2 июня во Франции открыты пляжи, музеи, многие рестораны и магазины. 15 июня открываются границы со странами Шенгена, рассказали “КП” во французском агентстве по развитию туризма Atout France. «Мы надеемся, что в скором времени и туристы из России смогут снова насладиться французским искусством жить: выпить утреннюю чашечку кофе с круассаном на террасе, попробовать французские блюда и вина, прогуляться по горным деревушкам, провести день на пляже», - обнадеживает генеральный директор Atout France Каролин Лебуше. На дат, увы, не называет.

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