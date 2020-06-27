Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:08:19+03:00

Средства пойдут на реформы, необходимые для экономического восстановления

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка решил предоставить Украине заём в размере 350 миллионов долларов для поддержки реформ, критически необходимых для экономического восстановления страны.

Основные экономические реформы, поддерживаемые Всемирным банком, коснутся:

Укрепления земельного и кредитного рынков. Для этого планируется создать эффективный рынок сельскохозяйственных земель, а также решить проблему кредит в госбанках;

Ограничение монополий и поддержка организаций, занимающихся борьбой с коррупцией;

Изменений в газовом секторе;

Укрепление социальной защиты пожилого населения, самого уязвимого перед коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU