На здании посольства Британии в Москве вывесили радужный флаг ЛГБТ

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:45:55+03:00

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В субботу, 27 июня, на здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный флаг ЛГБТ сообщества. Так британское диппредставительство отмечает 50 лет со дня первого Прайд-парада, который состоялся в Нью-Йорке в июне 1970 году.

«Сегодня в Посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод», - говорится на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве заявляют, что абсолютно не приемлют любые формы дискриминации, с том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В сообщении отмечается, что представители ЛГБТ сообщества не требуют каких-либо особых привилегий и говорят «исключительно о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди».

Напомним, 25 июня флаг ЛГБТ появился на здании американского посольства в Москве. Тогда радужный флаг в «знак гордости» и в память о том, что 25 июня в 1978 году флаг ЛГБТ-сообщества впервые был поднят во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско.

ИСТОЧНИК KP.RU